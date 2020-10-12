Ребенок, вызволенный из-под завалов в Гяндже: Никогда не забуду это

В результате ракетного обстрела со стороны ВС Армении многоквартирного здания, расположенного в центре второго по величине города Азербайджана - Гянджи, погибли 9 человек, включая 6 женщин, более 30 ранены. МЧС вызволело из-под завалов разрушенного здания множество людей, включая детей.

Как передает Day.Az, одним из них был Омар Насиров, который в интервью Общественному телевидению рассказал, как все произошло.

Раненый мальчик со слезами на глазах отметил, что его прижало камнем, он сильно испугался и никогда это не забудет.