Созданием Фонда "YAŞAT" Президент Ильхам Алиев снвоа показал пример гуманизма и заботы о наших героях

Создание фонда помощи семьям погибших и раненых при защите территориальной целостности Азербайджана (Фонд"YAŞAT") со стороны Президента Ильхама Алиева является примером гуманизма и очень важным шагом для нашего государства.

Об этом в интервью Day.Az сказал член Попечительского совета Фонда "YAŞAT" Мансум Ибрагимов.

Как подчеркнул наш собеседник, обеспечение социальных выплат для улучшения жилищных условий раненых и семей шехидов, работа по выздоровлению раненых, и в целом вся деятельность Фонда будет осуществляться из единого центра.

"Благодаря распоряжению Президента Ильхама Алиева я и еще 10 человек вошли в состав Попечительского совета, за что я хочу выразить главе нашего государства свою благодарность. Уже состоялась первая встреча ПС Фонда посредством видеоконференции. На ней обсуждались детали предстоящей работы, также будут объявлены наши обязательства", - сообщил он.

По словам члена ПС Фонда, для нашего государства очень важно централизованно управлять работой Фонда, что поможет защитить права каждого раненого и семей шехидов.

"Недавно завершилась вторая Карабахская война, после которой остались семьи раненых и шехидов. Среди моих родственников также есть шехиды. Мой племянник спецназовец Исрафил Ибрагимов героически пал в схватке с армянами. Внук моей тети тоже погиб в Отечественной войне. Я преклоняюсь перед всеми нашими шехидами", - резюмировал Мансум Ибрагимов.

Абдул Керимханов