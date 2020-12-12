https://news.day.az/society/1297587.html В Азербайджане приостанавливается работа общественного транспорта - до 14 декабря
В Азербайджане приостанавливается работа общественного транспорта - до 14 декабря
С сегодняшнего дня до 06.00 14 декабря на всей территории страны работа общественного транспорта приостанавливается.
Как сообщает Day.Az, решение об этом принял оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджанской Республики.
Согласно решению, с 21 ноября до 06.00 28 декабря общественный транспорт в стране по субботам и воскресеньям работать не будет. Также, согласно решению, с 00.00 12 декабря до 06.00 14 декабря работа общественного транспорта приостанавливается.
Отметим, ограничение на пассажироперевозку в Бакинском метрополитене продлено до 06:00 28 декабря 2020 года.
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