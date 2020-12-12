https://news.day.az/society/1297635.html Азербайджанская полиция получила новые служебные автомобили - ВИДЕО
Азербайджанская полиция получила новые служебные автомобили - ВИДЕО
В органы внутренних дел Азербайджанской Республики переданы новые служебные автомобили.
Как сообщает Day.Az, это автомобили Ford, используемые полицией многих стран, обладающие высокой маневренностью и мобильным оборудованием.
Полиция Азербайджана будет использовать новые автомобили во всех городах и регионах страны, а также на освобожденных территориях.
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