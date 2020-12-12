Азербайджанская полиция получила новые служебные автомобили

В органы внутренних дел Азербайджанской Республики переданы новые служебные автомобили.

Как сообщает Day.Az, это автомобили Ford, используемые полицией многих стран, обладающие высокой маневренностью и мобильным оборудованием.

Полиция Азербайджана будет использовать новые автомобили во всех городах и регионах страны, а также на освобожденных территориях.