Чемпион мира стал шехидом в Карабахе

Наши чемпионы в числе погибших в Отечественной войне.

Один из них - чемпион мира, Европы и Азербайджана по карате Эмиль Шамилов. Служил в спецназе. Он пошел добровольцем во вторую карабахскую войну и воевал в спецназе. Он погиб в битве за Гадрут.

Говорят, что отец Эмиля Рафик Шамилов также является ветераном Первой карабахской войны. Члены семьи рассказали, что самым большим желанием Эмиля было увидеть Шушу свободной от оккупации. Однако наш герой так и не дождался того дня, когда его мечта осуществилась.