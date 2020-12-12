Перед боем, он успел дать имя своей новорожденной дочери

"Отец, назовите мою дочь именем Марьям. Береги ее сам лично. Я буду сражаться. Если я стану шехидом, ты должен исполнить мою последнюю волю".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, эти слова произнес капитан Вюсал Гулиев, офицер нашей Победоносной армии, во время телефонного разговора со своим отцом в первый день Отечественной войны.

Гулиев стал шехидом в первый день войны в боях за освобождение Суговушана.

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