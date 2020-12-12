https://news.day.az/society/1297765.html "Пусть мой сын Гусейн всегда гордится мной" - капитан Асад Гасанов, ставший шехидом - ВИДЕО
"Пусть мой сын Гусейн всегда гордится мной" - капитан Асад Гасанов, ставший шехидом - ВИДЕО
"Пусть мой сын Гусейн всегда гордится мной. Потому что его отец будет героем".
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, эти слова написал капитан Асад Гасанов в своем завещании, перед тем как стал шехидом.
Он сдержал свое слово, став героем не только для своей семьи, сына, но и для всего азербайджанского народа.
Гасанов родился 16 апреля 1988 года в селе Шахвердили Имишлинского района. Семья Гасановых родом из Зангезура. Как единственный ребенок в семье, Асад поставил перед собой цель стать солдатом в раннем возрасте, поступил в Высшее военное училище, затем служил офицером.
Подробнее о жизни шехида рассказала в репортаже его семья:
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