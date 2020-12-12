"Пусть мой сын Гусейн всегда гордится мной"

"Пусть мой сын Гусейн всегда гордится мной. Потому что его отец будет героем".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, эти слова написал капитан Асад Гасанов в своем завещании, перед тем как стал шехидом.

Он сдержал свое слово, став героем не только для своей семьи, сына, но и для всего азербайджанского народа.

Гасанов родился 16 апреля 1988 года в селе Шахвердили Имишлинского района. Семья Гасановых родом из Зангезура. Как единственный ребенок в семье, Асад поставил перед собой цель стать солдатом в раннем возрасте, поступил в Высшее военное училище, затем служил офицером.

Подробнее о жизни шехида рассказала в репортаже его семья: