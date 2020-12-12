"Пусть мой сын Гусейн всегда гордится мной. Потому что его отец будет героем".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, эти слова написал капитан Асад Гасанов в своем завещании, перед тем как стал шехидом.

Он сдержал свое слово, став героем не только для своей семьи, сына, но и для всего азербайджанского народа.

Гасанов родился 16 апреля 1988 года в селе Шахвердили Имишлинского района. Семья Гасановых родом из Зангезура. Как единственный ребенок в семье, Асад поставил перед собой цель стать солдатом в раннем возрасте, поступил в Высшее военное училище, затем служил офицером.

Подробнее о жизни шехида рассказала в репортаже его семья: