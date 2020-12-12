Минтруда обеспечит работой отца участника Карабахской войны

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана поинтересовалось социальным положением семьи Тарлана Керимдухта, получившего ранение в Отечественной войне.

Как передает Day.Az, об этом сообщил глава пресс-службы министерства Фазиль Талыблы.

По его словам, семья Тарлана - его родители, брат, дедушка и бабушка, проживает в Сумгайыте.

"В ближайшие дни будет установлена степень инвалидности Тарлана, и после назначения группы он будет получать ежемесячную пенсию и пособие. Его отец - Эльчин Керимдухт получает пенсию по инвалидности. Однако ввиду желания работать, выраженного им, отец Тарлана был приглашен в Центр занятости и ознакомлен с имеющимися вакансиями. Он выбрал вакансию машиниста в одной из компаний, и после собеседования будет обеспечен работой. 21-летний Эльвин пока ухаживает за братом, а после того, как необходимость в этом отпадет, он также может быть обеспечен работой. Семье также было предложено подключиться к участию в программе самозанятости. Семье во внеочередном порядке могут быть предоставлены активы для создания частного малого хозяйства в рамках программы", - сказал Талыблы.

Также семье будет назначена единовременная материальная помощь.