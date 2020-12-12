В Баку задержан больной коронавирусом, находившийся в общественном месте без маски

За неиспользование маски был выявлен и задержан в общественном месте житель Баку.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 34-летний Рашад Ахмедов был задержан сотрудниками 3-го отделения Хазарского районного управления полиции в поселке Бина за то, что не использовал медицинскую маску в общественном месте. В ходе расследования было установлено, что он зарегистрирован как активный носитель вируса Covid-19. Сотрудники полиции провели с ним разъяснительную беседу, вернули его домой, было проинформировано соответствующее учреждение здравоохранения.

Собранные в его отношении материалы направлены в следственный отдел районного управления полиции. По факту возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режимов) Уголовного кодекса.