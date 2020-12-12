Нужно ли получать дополнительное разрешение на автомобиль в период ужесточенного карантина?

Если гражданину разрешено передвижение в период ужесточенного карантинного режима, то на принадлежащее ему или находящееся в его распоряжении по доверенности транспортное средство не нужно получать дополнительное разрешение.

Об этом в ответ на запрос Oxu.Az сообщили в пресс-службе МВД, передает Day.Az.

После регистрации на портале icaze.e-gov.az или отправки СМС на номер 8103 гражданин может пользоваться своим личным автомобилем.

"Но перевозка на нем лиц, не имеющих соответствующего разрешения, недопустима и влечет юридическую ответственность", - сказали в пресс-службе.