В Азербайджане выявлено еще 4268 случаев заражения коронавирусом,

В Азербайджане выявлено еще 4 268 случаев заражения коронавирусом, 4 085 человек вылечились, 43 человека скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.