https://news.day.az/society/1297786.html В Азербайджане выявлено еще 4268 случаев заражения коронавирусом, 4085 человек вылечились - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 4268 случаев заражения коронавирусом, 4085 человек вылечились - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 4 268 случаев заражения коронавирусом, 4 085 человек вылечились, 43 человека скончались.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
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