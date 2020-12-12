https://news.day.az/society/1297824.html С 14 декабря будут штрафовать тех, кто носит маски из ткани? - ОТВЕТ МВД - ВИДЕО
С 14 декабря будут штрафовать тех, кто носит маски из ткани? - ОТВЕТ МВД - ВИДЕО
В социальных сетях распространяются слухи о том, что с 14 декабря сотрудники полиции будут штрафовать граждан, которые носят тканевые маски в дни ужесточенного карантинного режима.
Как передает Day.Az, комментируя данную информацию, в МВД Азербайджана заявили, что данные слухи абсолютно безоснавательны.
"Информация, распространяемая в социальных сетях на эту тему, не отражает правды", - сказал начальник пресс-службы ведомства Эльшад Гаджиев.
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