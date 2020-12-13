ANAMA распространило кадры из села Беюк Таглар

Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) продолжает работы по очистке на освобожденных от оккупации территориях.

Как передает Day.Az, в своем аккаунте в Twitter Агенство поделилось фотографиями села Беюк Таглар Ходжавендского района.