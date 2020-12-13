https://news.day.az/society/1297869.html ANAMA распространило кадры из села Беюк Таглар - ФОТО
ANAMA распространило кадры из села Беюк Таглар - ФОТО
Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) продолжает работы по очистке на освобожденных от оккупации территориях.
Как передает Day.Az, в своем аккаунте в Twitter Агенство поделилось фотографиями села Беюк Таглар Ходжавендского района.
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