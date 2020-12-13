Дети шехида приняты в одну из престижных бакинских школ

Телеканал ATV представил видеосюжет из Бакинской Оксфордской школы, в которой будут обучаться двое сыновей Теймура Аббасова, ставшего шехидом в Гадруте, передает Day.Az.

Увидеть своих детей за партами этого престижного учебного заведения было заветной мечтой военнослужащего, и коллектив Baku Oxford School решил исполнить его мечту. С этого года сыновья шехида - Фейруз и Сируз Аббаслы будут получать здесь образование на полностью бесплатной основе.

"Выражаем огромную благодарность этой семье за вклад в освободительную войну. Уверены, что мальчики будут носить нашу школьную форму с гордостью", - сказала представитель школы.

Отметим, что Baku Oxford School не впервые проявляет заботу о семьях шехидов. Начиная с этого года здесь будут получать бесплатное образование дети и других военнослужащих, павших во второй Карабахской войне.