Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако ночью местами будет изморось.

Как сообщили Day.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии, будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 5-9, днем 10-12 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 10-12 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.

14 декабря в районах Азербайджана будет в основном без осадков, однако вечером в некоторых западных районах возможны осадки, снег. Местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 0-4, днем 6-10 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 0-3 градуса мороза.