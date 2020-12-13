В Азербайджане выявлен еще 4451 случай заражения коронавирусом, 4283 человека вылечились, 39 человека скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 175 874 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 111 918 человек вылечились, 1922 скончались, число активных больных - 62 034.

За последние сутки проведено 15 059 тестов на коронавирус, за минувший период - 1 953 303 теста.