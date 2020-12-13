https://news.day.az/society/1297983.html На автомагистралях Азербайджана будут установлены стационарные посты - ЗАЯВЛЕНИЕ МВД - ВИДЕО
На автомагистралях Азербайджана будут установлены стационарные посты - ЗАЯВЛЕНИЕ МВД - ВИДЕО
Наряду с дорогами в Баку, на магистралях Азербайджана будут установлены стационарные посты.
Как передает Day.Az, об этом AZTV сообщил начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), майор полиции Эльшад Гаджиев.
Он отметил, что посты, которые будут установлены на дорогах из Баку в регионы, предназначены для проверки наличия у участников движения соответствующих разрешений.
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