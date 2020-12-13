На автомагистралях Азербайджана будут установлены стационарные посты

Наряду с дорогами в Баку, на магистралях Азербайджана будут установлены стационарные посты.

Как передает Day.Az, об этом AZTV сообщил начальник отдела пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД), майор полиции Эльшад Гаджиев.

Он отметил, что посты, которые будут установлены на дорогах из Баку в регионы, предназначены для проверки наличия у участников движения соответствующих разрешений.