"12 наших солдат уничтожили 150 армянских сепаратистов"

Солдат сверхсрочной службы 21-летний Фарид Асланов является одним из героев Второй Карабахской - Отечественной войны, которого по праву можно назвать "заговоренным", так как он неоднократно избегал смерти, и добился мечты своего детства - принимал участие в освобождении Шуши в составе сил специального назначения министерства обороны Азербайджана - бойцов элитного спецподразделения "Яшма".

Day.Az со ссылкой на Trend представляет очередной материал в рамках проекта "Герои Карабахской войны". Он посвящен именно этому отважному и бесстрашному бойцу, его рассказу об участии в 44-дневной войне против армянских оккупантов.

Роль спецназа в возвращении Азербайджаном территорий, находившихся на протяжении около 30 лет под армянской оккупацией, огромна. Особенно спецназа "Яшма", созданного вблизи населенного пункта Яшма в Азербайджане. Эти отряды стали кошмаром для армянских захватчиков, благодаря своему высокому уровню подготовки и особой тактике.

Фарид Асланов родился 8 сентября 1991 года в селе Говларсары Самухского района. После 9 класса сельской школы поступил на факультет физической культуры в Гянджинский государственный региональный колледж. Затем был призван на военную службу. Через четыре месяца после возвращения из армии принял решение стать солдатом сверхсрочной службы. Несмотря на то, что Фарид с детства мечтал стать полицейским, чтобы бороться с преступностью, можно сказать, что его мечта в общем-то сбылась.

"Когда 27 сентября началась война против армянских оккупантов, я служил в одной из пехотных частей Национальной армии в Дашкесанском районе. Я позвонил отцу и матери, попрощался и сразу же бросил трубку. Родители стали перезванивать, но я не брал трубку, так как знал, что начнут уговаривать, мол, единственный сын в семье, на кого оставляешь...В первый же день мы перешли в контрнаступление в направлении горной системы Муровдаг Кельбаджарского района. Был очень тяжелый бой, который длился около 16 часов. Нас было 27 человек и фактически мы бились в окружении около высоты Кёроглудаг. Где-то 2 октября я принимал участие в освобождении высоты Агдаг и здесь произошли события, которые до сих пор у меня перед глазами. Мой друг Пярвиз был ранен в ногу и когда я поспешил вытащить его с поля боя и подхватил, снайпер прострелил ему голову. Я был весь в крови и находился в шоке от произошедшего, мой друг погиб прямо у меня на руках...Когда пришел в себя, увидел, что нашу группу с высоты обстреливают девять снайперов. Снизу было очень трудно их поразить, пули рикошетом от камней летели обратно в нас. Мы ушли в укрытие и стали отстреливаться, у нас было пять шехидов и четверо тяжелораненых. Нашей группе удалось занять позиции, я же задержался, а когда армяне увидели, что у меня закончились патроны, решили преследовать меня, чтобы взять в плен. Я стал отползать в безопасное место, но оказался на краю обрыва. В этот момент на меня шли два снайпера. И тогда я решил броситься вниз с 8-метрового обрыва, чтобы умереть, но не попасть в плен. Однако Всевышний уберег меня и я остался жив, лишь повредил колено на левой ноге. Армяне подошли к обрыву и смотрели на меня сверху. Я слышал их речь, лежа неподвижно на протяжении около 40 минут в ущелье, они решили, что я мертв и ушли. Затем я встал и начал пробиваться к своим. По пути увидел наших разведчиков, которые сказали, что поблизости находятся трое раненых из нашей группы. Я поспешил к ним на помощь, по одному вывел с поля боя и доставил в госпиталь. Через несколько дней вновь был в бою, за высоту Омардаг. Там из 12 наших солдат в живых осталось только трое. В этом бою мы уничтожили большое количество живой силы противника - около 150 человек, забросав их пост гранатами Ф-1 и подавив шквальным огнем. Более того, в течение двух дней втроем держали этот стратегически важный пост, который армяне неоднократно пытались отбить. Во время этих боев мы пользовались вооружением, захваченным у противника, питались чем придется, фактически не спали, оставаясь на холодной земле. Таковы были мои первые дни войны. Всевышний берег меня!" - рассказывает герой.

Героизм Фарида и его боевых товарищей был отмечен в публикации министерства обороны "Азербайджанская армия пишет историю. Знайте своих героев" (Azərbaycan Ordusu tarix yazır - Onları siz də tanıyın).

"Через неделю после битвы за высоту Омардаг наше подразделение из 360 солдат собрали и спросили, кто хочет служить в спецназе "Яшма". Вызвались 33 солдата, в том числе и я. Для прохождения специальной подготовки нас отправили в Шамкир, затем в Бейлаган и Гадрут, который на тот момент уже был освобождён. Подготовка для ведения боев в составе "Яшмы" была очень тяжелой. Помимо боевых навыков, требовалась колоссальная физическая выдержка в экстремальных условиях - по несколько дней в горах, лесах, через реки и скалы, фактически голодные. Не все выдерживали, из вызвавшихся добровольцев нас осталось 12 человек. Наступил момент, когда пришел приказ взять Шушу. Из Гадрута, через очень сложную местность, под дождем, в холод, за немногим более двух суток мы сделали марш-бросок на 40 км. Для начала надо было взять Лачинский коридор, чтобы перекрыть противнику дорогу на Шушу, по пути питались только плодами с кустарников шиповника. Когда в составе "Яшмы" мы дошли до Лачинского коридора, армяне услышали нас и открыли беспорядочный огонь, а увидев нас, пустились бежать. Армяне очень боялись нас! Во время стремительной атаки и взятия очень важной высоты мы потеряли одного бойца и у нас было двенадцать раненых. Это происходило 22-23 октября. Здесь были сплошные скалы и очень скользко. Представьте, что подъем на 20-метровую высоту занял два с половиной часа, и это происходило под огнем противника. Причем снаряжением в этот момент пользоваться не могли, поднимались исключительно при помощи рук и ног, цепляясь за малейшие выступы. На этой высоте, вокруг которой были автомобильные дороги, нас, около двухсот бойцов, взяли в окружение и подвергли мощному минометному огню. Когда взяли высоту, потеряли одного бойца, а когда удерживали - 24 бойца стали шехидами и было очень много раненых. На скалистой территории невозможно было окопаться, так что держали оборону за различными валунами. Всевышний опять уберег меня, но у меня от пережитого и увиденного отнялся дар речи. Нас заменила другая группа, и мы отправились выполнять другой приказ - в направлении самой Шуши. Командир сказал мне, что я могу передохнуть, подлечиться, тем более пережил большой стресс, потерял дар речи. Но я отказался, сказав, что хочу участвовать в освобождении Шуши. Меня ничто не могло остановить, ни ранение, ни страх смерти, главная цель - Шуша!" - рассказывает Фарид.

Он отметил, что Шушу брали двумя группами - одна группа "Яшмы", специально обученная для боев в горах, при помощи канатов взбиралась по отвесной скале, чтобы попасть прямо в город. Вторая группа, в составе которой были Фарид и еще около ста воинов, должна была пробраться между Ханкенди и Шушой, выйти к Джыдыр дюзю и Шушинской тюрьме. Операция была подготовлена и проведена настолько идеально и внезапно, что полностью деморализовала армян, которые ждали наших со стороны входа в Шушу, от села Дашалты. Всего в освобождении Шуши принимало участие около 300 азербайджанских воинов, которые разгромили тысячную группировку до зубов вооруженного противника.

"Армяне считали Шушу неприступной крепостью, взять которую у нас не было шансов. Там были очень мощные фортификационные сооружения, собрано большое количество военной техники и живой силы противника. У нас же были только автоматы, пулеметы и гранаты. Операция началась около 6 утра 7 ноября и мы вошли в город. Армяне были поражен тем, как мы оказались в самой Шуше, зайдя совсем с другой стороны. Противник был в панике, стал бросать оружие и убегать. Те, кто оказывал сопротивление, сразу же уничтожались. А первая группа "Яшмы" вообще вступила в рукопашный бой. Для отхода противника оставалась только одна дорога в Ханкенди, куда в панике побежали армяне. Имея большое преимущество в военной технике и живой силе, они трусливо, чувствуя свою неминуемую гибель, бежали. Выбегали из подвалов, зданий, подворотен...и бежали, бежали, бежали. В это время со стороны Ханкенди нас стали обстреливать минометами и бомбами, как будто с неба шел горящий дождь. Всевышний уберег меня и в этом бою! Несмотря на это, мы укрепили позиции на входе в Шушу. Интересно, что когда проводили зачистку города, в нем в это время уже не было ни одного армянского солдата, все сбежали (смеется). В ночь на 10 ноября, не поверите, я заснул под звуки обстрелов, около подбитого танка, настолько устал. Уже вообще ничего не боялся, главное - принял участие в освобождении Шуши и теперь мог спокойно умереть. Около 3 часов ночи меня разбудили крики - Победа! Я чувствовал себя самым счастливым человеком! За эти 44 дня боев впервые позвонил домой и поделился радостью. Родители уже думали, что я погиб и не могли нарадоваться моему звонку, плакали от счастья", - добавил наш герой Фарид, который сейчас продолжает службу в Кельбаджарском районе.