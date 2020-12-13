В Геранбое полиция выявила репетитора, нарушившего правила карантина

Сотрудники Ходжалинского районного отдела полиции во время несения службы по обеспечению соблюдения  правил особого карантинного режима, принятых оперативным штабом при Кабинете министров, выявили репетиторскую деятельность в частном жилом доме, принадлежащем жителю села Еникенд Геранбойского района Халиду Амирову.

Как сообщили Day.Az в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, сотрудниками полиции было приостановлено занятие, организованное жителем села Мешали Логманом Шириновым.

Дети в больнице были переданы их семьям, родители были предупреждены об ответственности за своих детей, о выполнении требований особого карантинного режима.

В отношении Л.Ширинова составлен протокол по статье 211.1 (нарушение противоэпидемиологического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов) Кодекса об административных правонарушениях и наложен административный штраф.

Расследование по факту продолжается.