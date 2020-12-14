В Азербайджане ужесточен карантинный режим

В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 31 января 2021 года, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

В настоящее время наблюдается очередная волна пандемии COVID-19, с которой столкнулась мировая общественность. В мире уже зарегистрировано более 60 миллионов случаев заражения, и более 1 миллиона человек умерли от нового типа коронавируса. Высокий порог заражения вирусом на данном этапе пандемии обусловил повторное введение ужесточенных карантинных мер в разных странах.

В Оперативном штабе при Кабинете министров сообщили, что учитывая высокий уровень заражения в Азербайджане в последние месяцы, было принято решение о введении на территории страны ужесточенных карантинных мер с целью предотвращения распространения вируса.

Согласно соответствующему постановлению Кабинета Министров Азербайджанской Республики:

- срок особого карантинного режима в стране продлен до 06:00 31 января 2021 года;

- с 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года по всей стране вводится ужесточенный особый карантинный режим;

- в связи с ужесточением особого карантинного режима с 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года на всей территории страны приостанавливаются деятельность и оказание услуг во всех сферах, за исключением сферы работ и услуг, определенных соответствующим постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики. Всем объектам торговли и общественного питания, в том числе ресторанам, кафе и чайным домам, разрешается только осуществлять онлайн-торговлю или оказывать клиентам услуги доставки;

- с 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года приостанавливается въезд/выезд (за исключением движения транспортных средств оперативного и специального назначения, а также грузовых автомобилей и транспортных средств Национального агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики) на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Ширван и Абшеронского района, а также райцентры Лянкярана, Барды, Билясувара и Исмаиллы (за исключением сел и поселков);

- с 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Ширван и Абшеронского района, а также в райцентрах Лянкярана, Масаллы, Джалилабада, Шеки, Загаталы, Губы, Хачмаза, Евлаха, Барды, Билясувара и Исмаиллы (за исключением сел и поселков) вводится ограничение на передвижение. Работники структур, указанных в определенном Кабинетом Министров перечне, могут свободно передвигаться по указанным территориям на основании служебного удостоверения, а сотрудники других организаций и учреждений - после внесения их работодателями соответствующей информации на портал icaze.e-gov.az с использованием электронной подписи;

Сведения о сотрудниках соответствующих госучреждений и частных юридических лицах, а также о членах некоторых волонтерских организаций должны быть внесены на портал icaze.e-gov.az с 10:00 9 декабря 2020 года.

С 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года на территории городов Баку, Сумгайыт, Гянджа, Мингячевир, Ширван и Абшеронского района, а также в Лянкяране, Масаллы, Джалилабаде, Шеки, Загатале, в районных центрах Губа, Хачмаз, Евлах, Барда, Билясувар и Исмаиллы (за исключением сел и поселков) все остальные лица смогут покидать место жительства или место пребывания посредством системы SМS-разрешений, либо получив разрешение в Службе Управления дежурными частями Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики - Call-центре "102".

Система SMS-разрешений применяется в следующих случаях:

- когда нужно покинуть место жительства в связи с необходимостью получения неотложной медицинской помощи или запланированным лечением (разрешение выдается на три часа в пределах района или города; в случае необходимости межрайонного и междугороднего перемещения учитывается расстояние между пунктом назначения и продолжительностью медицинской процедуры, время возвращения определяется справкой, выданной врачом, которая при необходимости предъявляется сотрудникам полиции);

- когда нужно покинуть место жительства в связи с необходимостью приобретения продуктов питания и других товаров повседневного спроса, лекарственных средств (в продуктовых магазинах, супермаркетах, на рынках и в аптеках), использования государственных, банковских, почтовых и других услуг, разрешенных на период ужесточенного особого карантинного режима, а также прогулки на свежем воздухе (разрешение выдается один раз в день на три часа, для лиц, которые покинули место жительства и пребывания в связи с необходимостью использования госуслуг, время возвращения определяется справкой, выданной соответствующим госорганом).

Для участия в похоронах близкого родственника необходимо получить разрешение посредством Call-центра МВД - 102.

Перемещение лиц, имеющих билеты на международный или внутренний авиарейс, допускается на основании их билетов, а лиц, въезжающих в страну через госграницу - на основании штампа в их паспорте.

Ограничение на пассажирские перевозки в Бакинском метрополитене продлевается до 06:00 31 января 2021 года.

Ограничение на работу общественного транспорта в выходные дни (по субботам и воскресеньям) по всей стране продлевается до 06:00 31 января 2021 года.

С учетом влияния применяемых с 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года ограничений на экономическую активность, около 600 тысяч граждан, определенных в период предыдущего ужесточенного карантинного режима, получат единовременную материальную помощь в размере 190 манатов. Кроме того, предусмотрено оказание помощи предпринимателям, работающим в пострадавших сферах.

Напомним, что использование медицинских масок в период действия особого карантинного режима во всех закрытых помещениях и на открытых пространствах по всей стране считается обязательным.

В целях предотвращения широкого распространения вируса Оперативный штаб призывает всех поддержать меры, принимаемые государством, строго соблюдать карантинные требования в борьбе с вирусом COVID-19 во имя здоровья себя и своей семьи.

В настоящее время необходимо не находиться в общественных местах, если в этом нет серьезной необходимости, избегать тесных контактов с другими людьми, соблюдать социальную дистанцию в закрытых и открытых пространствах, пользоваться медицинской маской и другими средствами защиты. Также мы призываем к строгому соблюдению требований самоконтроля, проведению необходимых лечебных мероприятий при появлении первых признаков заболевания.