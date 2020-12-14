https://news.day.az/society/1298005.html В Азербайджане перестают работать салоны красоты и парикмахерские
В Азербайджане перестают работать салоны красоты и парикмахерские
В Азербайджане с 00:00 часов 14 декабря 2020 года будет ужесточен существующий карантинный режим, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
В период ужесточенного карантина салоны красоты и парикмахерские работать не будут.
Это указано в постановлении Кабмина "Об ужесточении особого карантинного режима в Азербайджане с 14 декабря 2020 года".
Согласно постановлению, с 00:00 часов 14 декабря 2020 года до 00:00 часов 18 января 2021 года деятельность салонов красоты и парикмахерских на всей территории страны прекращается.
Отметим, что постановлением Кабмина особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 06:00 часов 31 января 2021 года.
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