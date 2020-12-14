В Азербайджане работникам некоторых сфер разрешено работать в карантин

Названы сферы, деятельность которых разрешена в Азербайджане в период ужесточенного карантинного режима c 14 декабря 2020 года по 18 января 2021 года.

Как сообщили Day.Az в Кабинете министров Азербайджана, в течение вышеуказанного периода разрешается деятельность нижеприведенных сфер обслуживания:

По сфере здравоохранения и социальной сфере:

  • научно-исследовательские и лабораторные услуги;
  • услуги по больницам, поликлиникам и другим медицинским учреждениям;
  • ветеринарные услуги;
  • производство медицинского оборудования, лекарств и медицинских средств;
  • социальные услуги;
  • услуги сиделки для лиц с нарушениями умственного развития и нуждающихся в особой заботе.

По инфраструктурной сфере:

  • коммунальные услуги (канализация и водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, энергораспределение);
  • производство электроэнергии и энергоснабжение;
  • водоснабжение и мелиорация;
  • услуги телекоммуникации и связи.

По сфере транспорта и логистики:

  • грузоперевозки воздушным, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом;
  • услуги железных дорог, морского пароходства, портов и автомобильных дорог;
  • логистические услуги;
  • услуги общественного транспорта и такси.

Основные виды производства:

  • производство продукции оборонной промышленности;
  • деятельность по автомобилестроительной промышленности;
  • производство нефтяного оборудования и установок;
  • производство продуктов питания и сырья для них, заготовка, поставка, хранение и оптовая продажа продуктов питания;
  • производство повседневных средств ухода и гигиены;
  • производство химической продукции;
  • производство и переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе деятельность фермерских хозяйств;
  • земледелие и сбор урожая;
  • добыча, переработка, хранение и продажа нефти и газа;
  • транспортировка нефти и газа по трубопроводам;
  • деятельность по металлургической промышленности;
  • производство и ремонт строительного и бытового оборудования;
  • услуги инженерии и проектирования;
  • строительство и ремонт зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения, дорог;
  • производство фасовочной продукции;
  • производство каменной, металлической и деревянной продукции;
  • производство и ремонт мебели;
  • забой скота.

По розничной и оптовой продаже:

  • пункты продажи продовольственной продукции (магазины, супермаркеты);
  • аптеки;
  • автозаправочные станции;
  • торговые объекты, за исключением находящихся в их составе продовольственных магазинов и аптек, на территории Азербайджана будут действовать в рамках службы доставки;
  • объекты общепита на территории Азербайджана, в том числе кафе, рестораны и чайные дома будут действовать в рамках службы доставки (или онлайн-продажа).

По бытовым услугам:

  • сбор и утилизация бытовых отходов;
  • почтовые услуги;
  • химическая чистка;
  • уборка жилых зданий, за исключением квартир;
  • ремонт автомобилей;
  • пункты автомоек;
  • приюты для животных;

Средства массовой информации.

По финансовым организациям:

  • банки и небанковские кредитные организации;
  • инвестиционные компании, фондовые биржи;
  • страховые организации;
  • организации, оказывающие услуги по платежам и клирингу.

По специальным видам услуг:

  • услуги доставки;
  • ремонт бытового, компьютерного и мобильного оборудования;
  • услуги дезинфекции.

Адвокатская деятельность.

Деятельность отелей.

Разрешается проведение официальных спортивных соревнований, а также организация мероприятий по подготовке к международным спортивным соревнованиям на открытом воздухе, без участия болельщиков.