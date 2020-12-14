https://news.day.az/society/1298044.html В Азербайджане из молла украли одежду на 10 тысяч манатов
В Азербайджане из молла украли одежду на 10 тысяч манатов
В Гяндже в торговом центре совершена кража.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, житель города Халис Мустафаев, обратившись в Кяпазское районное управление полиции, сообщил, что из принадлежащего ему магазина, расположенного в торговом центре "Гранд Кавказ", украли одежду на сумму 10 тысяч манатов.
По факту проводится расследование.
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