В Баку вновь установили карантинные посты

В Баку начали функционировать карантинные посты, сообщает Day.Az.

Наряду со въездами-выездами в город, посты установлены и на внутренних автомобильных дорогах. К работе на постах привлечены сотрудники МВД.

С сегодняшнего утра сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск проверяют наличие у граждан sms-разрешений на выход из дома, предпринимают в соответствии с законодательством меры против тех, у кого нет разрешения покидать место жительства.

Наряду с карантинными постами, в разных точках города функционируют мобильные посты сотрудников МВД.

Отметим, что с 00:00 часов 14 декабря 2020 года по 06:00 часов 31 января 2021 года в Азербайджане действует ужесточенный карантинный режим.

В период ужесточенного режима карантина в Азербайджане с 14 декабря применяется система sms-разрешений.