https://news.day.az/society/1298051.html Азербайджанские альпинисты установили знак в память о шехидах на высоте 2783 метра - ФОТО
Азербайджанские альпинисты установили знак в память о шехидах на высоте 2783 метра - ФОТО
Азербайджанские альпинисты на горной вершине высотой 2783 метра установили знак с символом Хары-бюльбюль в память о 2783 шехидах Азербайджана, отдавших свою жизнь за победу в Отечественной войне.
Как передает Day.Az, альпинисты выбрали одно из самых красивых горных мест страны - горы рядом с селом Хыналыг, где проходит множество туристических троп. Тепер здесь каждый сможет почтить память павших за мирное небо и рассказать об этом гостям нашей страны.
Фото: Алексей Лекин
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