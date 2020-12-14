Азербайджанские альпинисты установили знак в память о шехидах на высоте 2783 метра

Азербайджанские альпинисты на горной вершине высотой 2783 метра установили знак с символом Хары-бюльбюль в память о 2783 шехидах Азербайджана, отдавших свою жизнь за победу в Отечественной войне.

Как передает Day.Az, альпинисты выбрали одно из самых красивых горных мест страны - горы рядом с селом Хыналыг, где проходит множество туристических троп. Тепер здесь каждый сможет почтить память павших за мирное небо и рассказать об этом гостям нашей страны.

Фото: Алексей Лекин