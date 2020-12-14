https://news.day.az/society/1298059.html В Азербайджане заживо сгорела 81-летняя женщина
В Азербайджане заживо сгорела 81-летняя женщина
В Джалилабадском районе Азербайджана в одноэтажном жилом доме общей площадью 84 квадратных метра произошел пожар.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МЧС.
На месте происшествия было обнаружено обгоревшее тело Нубар Хатамовой (1939 г.р.).
Пожар был потушен.
В связи с инцидентом ведется расследование.
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