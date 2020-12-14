В Азербайджане заживо сгорела 81-летняя женщина

В Джалилабадском районе Азербайджана в одноэтажном жилом доме общей площадью 84 квадратных метра произошел пожар. 

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МЧС.

На месте происшествия было обнаружено обгоревшее тело Нубар Хатамовой (1939 г.р.).

Пожар был потушен.

В связи с инцидентом ведется расследование.