https://news.day.az/society/1298062.html В Азербайджане 55 пациентов с коронавирусом нарушили карантин в выходные
В Азербайджане 55 пациентов с коронавирусом нарушили карантин в выходные
Продолжаются контрольные мероприятия по предотвращению распространения инфекции коронавируса.
Как сообщили Day.Az в МВД, 12-13 декабря военнослужащие МВД задержали 55 активных больных COVID-19, покинувших место жительства.
54 человека были возвращены домой, в отношении 34 возбуждены уголовные дела, ведется следствие по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов).
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