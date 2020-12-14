В Азербайджане 55 пациентов с коронавирусом нарушили карантин в выходные

Продолжаются контрольные мероприятия по предотвращению распространения инфекции коронавируса.

Как сообщили Day.Az в МВД, 12-13 декабря военнослужащие МВД задержали 55 активных больных COVID-19, покинувших место жительства.

54 человека были возвращены домой, в отношении 34 возбуждены уголовные дела, ведется следствие по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов).