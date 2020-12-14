ANAMA продолжает обезвреживать мины

В период 10-13 декабря в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) по линии МВД поступили 17 обращений об обнаружении снарядов на территории Агдамского, Агджебединского, Физулинского, Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов, передает Day.Az.

Как сообщили в ANAMA, на их основании мобильные оперативные группы агентства совместно с сотрудниками правоохранительных органов провели 40 оперативных мероприятий, в ходе которых были найдены 11 неразорвавшихся боеприпасов, 84 противотанковые и 68 противопехотных мин, а также осколки 50 снарядов.

В результате были обезврежены 137 мин и неразорвавшихся боеприпасов.