Центральный банк крови обратился к гражданам Азербайджана

В период пандемии в стране увеличилась потребность в крови для людей, страдающих талассемией, гемофилией, лейкозом, а также тяжелой формой коронавируса (COVID-19), сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк крови.

В сообщении говорится, что в эти дни особенно важна солидарность людей, которые готовы помочь нуждающимся в крови согражданам: "Банки крови работают круглосуточно. Учитывая, что в дни ужесточенного карантина граждане выходят из дома с почасовым разрешением, сообщаем, что в случае необходимости донорам будет предоставлена справка с указанием причины их задержки", - говорится в обращении.