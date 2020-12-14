https://news.day.az/society/1298081.html В Джебраиле посадили восточные чинары - ФОТО
В Джебраиле посадили восточные чинары - ФОТО
Очередная акция по посадке деревьев с участием сотрудников министерства экологии и природных ресурсов и МВД прошла на территории города Джебраил, сообщает Day.Az со ссылкой на представителя Службы развития лесного хозяйства Мехмана Сафарова.
По его словам, в ходе акции, прошедшей с соблюдением требований карантинного режима, были посажены восточные платаны.
"В рамках осенней кампании по посадке деревьев на освобожденных от оккупации территориях Физулинского, Агдамского, Зангиланского и Губадлинского районов также были проведены соответствующие озеленительные мероприятия, посажены деревья, посеяны семена деревьев различных пород", - сказал он.
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