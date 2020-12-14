Сегодня день рождения Национального героя Алияра Алиева

Сегодня Национальному герою Азербайджана Алияру Юсиф оглы Алиеву исполнилось бы 63 года.

Алияр Алиев родился 14 декабря 1957 года в селе Газйан Кубатлинского района. В 1979 году окончил Азербайджанский государственный институт физкультуры, получив диплом с отличием. До призыва в ряды Советской армии работал преподавателем физкультуры в средней школе села Дондарлы Губадлинского района. После военной службы в 1982 году Алияр был приглашён на работу в Саранский государственный университет. Вернулся в родной район в 1983 году. В 1985 году, после преподавания в средней школе, был избран на пост председателя районного совета Добровольного общества физкультуры и спорта.

Алияр Алиев неоднократный победитель республиканских, союзных и международных состязаний по классической борьбе. Мастер спорта СССР. Около десяти его учеников стали чемпионами республики и бывшего СССР, входили в состав олимпийской сборной команды СССР. Он был первым тренером серебряного призёра Олимпийских игр 2004 года по греко-римской борьбе, чемпиона мира 2002 года, азербайджанца из России Гейдара Мамедалиева. Добавим, что одним из его учеников был генерал-майор Маис Бархударов.

После начала открытых военных действий он одним из первых добровольно отправился на фронт.

28 декабря 1991 года бойцы Алияра нанесли ощутимый удар наступавшему в направлении сёл Фараджан и Кёяал противнику. Участвовал в отражении атаки армянских сил на высоту Топадагач.

В апреле 1992 года был назначен командиром батальона. Алиев осуществил оперативные меры по укреплению линии обороны по границе с Кафанским, Горисским районами Армении и Гадрутским районом Азербайджана.

После занятия армянами Лачинского района батальон Алиева начал операцию по его освобождению.

3 октября 1992 года в бою на возвышенности Шурумбаши Лачинского района, Алияр героически погиб. Указом Президента Азербайджана № 301 от 10 ноября 1992 года Алияру Юсиф оглы Алиеву присвоено почётное звание Национальный Герой Азербайджана (посмертно).

Похоронен в родном селе Газйан.

Алияр был женат, остались двое сыновей и одна дочь.