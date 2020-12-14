Военный и мирные жители подорвались на мине в Агдаме

13 декабря 2020 года около 17.00 военнослужащий Н-ской воинской части Минобороны, а также жители Агдамского района Ахмедов Тогрул Вилая оглу (1984 г.р.) и Мамедов Эльчин Ганбой оглу (1990 г.р.) подорвались на мине на территории села Шахбулаг Агдамского района.

Как сообщает Day.Az, в информации Генпрокуратуры и МВД отмечается, что Э.Мамедов погиб, Т.Ахмедов получил травмы тяжелой степени тяжести.

Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия и тело, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

По факту прокуратурой возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, проведение следствия поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В настоящее время сотрудники прокуратуры и полиции проводят следственные и оперативные мероприятия.

Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел еще раз предупреждают и просят население, учитывая опасность на освобожденных от оккупированных территориях, не посещать эти районы без соответствующего разрешения, пока территории не будут полностью очищены от мин и других взрывчатых веществ.