В Азербайджане семьям шехидов в этом году будут предоставлены 1500 квартир

В текущем году 1500 семьям шехидов будут предоставлены квартиры.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал завотделом по связям с общественностью и коммуникации министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов, сообщает Day.Az.

Он отметил, что в 2020 году семьям шехидов уже предоставлено более 1100 квартир: "В настоящее время проводится работа по предоставлению квартир остальным семьям шехидов".

Талыбов добавил, что в этом году инвалидам войны планируется предоставить 400 автомобилей: "Некоторым семьям автомобили уже предоставлены".