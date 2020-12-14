https://news.day.az/society/1298138.html В Азербайджане семьям шехидов в этом году будут предоставлены 1500 квартир
В Азербайджане семьям шехидов в этом году будут предоставлены 1500 квартир
В текущем году 1500 семьям шехидов будут предоставлены квартиры.
Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал завотделом по связям с общественностью и коммуникации министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов, сообщает Day.Az.
Он отметил, что в 2020 году семьям шехидов уже предоставлено более 1100 квартир: "В настоящее время проводится работа по предоставлению квартир остальным семьям шехидов".
Талыбов добавил, что в этом году инвалидам войны планируется предоставить 400 автомобилей: "Некоторым семьям автомобили уже предоставлены".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре