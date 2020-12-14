Вот кто получит единовременную выплату в 190 манатов

В отношении лиц, уже обратившихся за единовременной выплатой в 190 манатов, будет проведено электронное расследование.

Как передает Day.Az, об этом в понедельник сказал Trend завотделом по связям с общественностью и коммуникации министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.

По его словам, в этот раз единовременную выплату в 190 манатов тоже планируется предоставить 600 тысячам человек, но эта цифра может и измениться: "В отношении граждан, до этого обратившихся за единовременной помощью в 190 манатов в связи со снижением экономической активности в период карантинного режима, будет проведено электронное расследование в соответствии с критериями и правилами, утвержденными Кабмином. Лицам, чей статус безработных остается в силе в этот период, и не трудоустроенным по трудовому договору, вновь будет выплачена помощь в 190 манатов. Их на данный момент 600 тысяч человек, но этот показатель может меняться".