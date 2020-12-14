Налаживание тесных связей и дальнейшего сотрудничества с Азербайджанскими коллегами - одно из приоритетных направлений развития Астраханской области.

Как передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец, в рамках круглого стола, проведенного в честь 150-летия азербайджанского политического и общественного деятеля Наримана Нариманова, участники в режиме видеоконференции обсудили главные вопросы дальнейшего сотрудничества.

За последнее десятилетие стороны смогли реализовать несколько крупных социально-экономических и гуманитарных проектов. Это было бы невозможно без личного участия и поддержки Президента Азербайджана Ильхама Алиева совместно с Фондом Гейдара Алиева.

Заместитель председателя Русской Общины Азербайджана Анастасия Лаврина рассказала о том, что новые возможности для продуктивного сотрудничества открываются, в том числе, при реализации совместных транспортно-логистических проектов в рамках МТК "Север - Юг". Кроме того, в Баку планируется открытие центра изучения русского языка под руководством Астраханского государственного университета.

Глава Наримановского района Валерий Альджанов отметил, что у района есть все возможности для сотрудничества в самых разных отраслях, таких как туризм, сельское хозяйство, а также культура, образование, спорт, молодёжная политика. В рамках мероприятий, посвящённых открытию делового центра Астрахани в Баку, будет подписан особый документ, регламентирующий сотрудничество сторон.