Как иностранцы могут получить SMS-разрешение?

Вусал Гусейнов рассказал о том, как лица, не имеющие вида на жительство в стране, могут пользоваться системой SMS-разрешений.

Как передает Day.Az, он отметил, что для его получения используется номер, указанный на разрешении на проживание, а если такого документа нет, то номер регистрации по месту пребывания.

"Call-центр 919 работает круглосуточно, поэтому иностранцы могут получить номер для SMS-разрешения, позвонив вечером или ночью, а также на интернет-сайте службы. В случае возникновения трудностей номер можно получить, перейдя по линку, и ввести на открывшейся странице дату рождения и номер паспорта", - сказал Гусейнов.