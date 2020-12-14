Эти семьи получат государственную помошь

Каждой семье будет выплачена материальная помощь в размере 6000 манатов в связи с повреждением предметов домашнего обихода по жилым домам гражданского населения, разрушенным или пришедшим в аварийное состояние в результате агрессии ВС Армении в отношении территорию Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в распоряжении Президента Ильхама Алиева о дополнительных мерах по возмещению ущерба, причиненного гражданскому населению в результате начавшейся 27 сентября 2020 года агрессии вооруженных сил Республики Армения в отношении территории Азербайджанской Республики.

Каждому члену семьи в связи с повреждением личных вещей будет выплачено 1500 манатов.