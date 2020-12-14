Камиль Зейналлы вновь арестован

Тренер по фитнесу Камиль Зейналлы снова арестован.

Как передает Day.Az, он был задержан полицией в Гейгельском районе.

Он хотел посетить освобожденный район. Зейналлы, проигнорировавший законные требования полиции, был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Собранные о тренере материалы были отправлены в Гейгельский районный суд.

Ранее Зейналлы несколько раз задерживали за нарушение правил карантина и общественного порядка.