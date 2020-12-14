https://news.day.az/society/1298229.html Камиль Зейналлы вновь арестован - ПРИЧИНА
Камиль Зейналлы вновь арестован - ПРИЧИНА
Тренер по фитнесу Камиль Зейналлы снова арестован.
Как передает Day.Az, он был задержан полицией в Гейгельском районе.
Он хотел посетить освобожденный район. Зейналлы, проигнорировавший законные требования полиции, был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Собранные о тренере материалы были отправлены в Гейгельский районный суд.
Ранее Зейналлы несколько раз задерживали за нарушение правил карантина и общественного порядка.
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