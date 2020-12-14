Почему в движении автобусов в Баку возникли задержки?

В настоящее время в Баку по маршруту №2 курсируют 19 автобусов. На некоторых дорогах, где он проходит, установлены карантинные посты.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Бакинского транспортного агентства (БТА).

В нем отмечается, что определенные опоздания автобусов связаны с заторами, возникающими из-за постов.

"Такая ситуация наблюдается и на других маршрутах. Поэтому призываем водителей частных автомобилей при приближении к карантинным постам не занимать правую полосу, оставляя ее для автобусов. Водители должны своевременно предъявлять документы, разрешающие передвижение, чтобы мы не сталкивались с подобными ситуациями [образованием пробок]", - говорится в заявлении БТА.