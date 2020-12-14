Врач о лечении пациентов с COVID-19 с симптомом "матового стекла"

Если у пациента симптом "матового стекла" в легких наблюдается более чем на 15-20 процентов, немедленно следует приступить к лечению.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сказал врач Азербайджанского медицинского университета Айдын Алиев.

По его словам, все должны быть проинформированы о том, что делать пациентам при существенных изменениях результатов лабораторных и инструментальных исследований.

"Люди не знают, что делать. Большинство участковых врачей выписывают совсем другие рецепты. Симптомы заболевания у отдельных людей проявляются по-разному, что путает и врачей, и пациентов. Порой у больного без температуры болезнь протекает тяжело, а у другого человека с высокой температурой заболевание проходит в легкой форме, правда, порой наблюдается и повышенная температура, и тяжелое течение заболевания одновременно. Например, люди с сопутствующими заболеваниями при наблюдении таких симптомов, как головная боль, заложенность носа, насморк, боль и раздражение в горле, кашель, боль в груди и тяжесть, одышка, удушье, нехватка воздуха, боли в спине, иногда диарея, боль в мышцах и суставах, слабость, потеря аппетита, лихорадка, тошнота, рвота и др., в первую очередь должны сдать анализ на выявление COVID-19. Если результаты тестов оказываются отрицательными, но вышеуказанные симптомы усиливаются, необходимо провести КТ грудной клетки", - отметил Алиев.

Врач отметил, что если у пациента симптом "матового стекла" в легких наблюдается более чем на 15-20 процентов, немедленно следует приступить к лечению. Те, у кого при КТ данный симптом наблюдается более чем на 30 процентов, особенно пациенты с сопутствующими заболеваниями, должны пройти стационарное лечение.

"В этом случае необходимо вызвать скорую помощь и настоять на помещении в стационар. Было много пациентов, у которых на компьютерной томографии симптом "матового стекла" наблюдался более чем на 50 процентов, при этом у них были незначительные жалобы. У таких пациентов происходит внезапное ухудшение состояния, что может привести к летальному исходу.

Лица с незначительными жалобами, без сопутствующих заболеваний, у которых на 5-12 день заболевания симптом "матового стекла" в легких наблюдается не более чем на 5-10 процентов, не должны впадать в панику. Категорически нельзя применять антибиотики, дексаметазон, внутривенные инъекции. Таким образом можно осложнить течение заболевания.

Если тест на коронавирус оказался положительным, но нет жалоб, серьезных заболеваний, симптома "матового стекла" на КТ, то серьезного лечения не требуется.

Очень важно носить маску (особенно КН95 и лечебно-хирургическую маску), соблюдать дистанцию в два метра и дезинфицировать руки 70-95-процентным раствором этилового спирта, не посещать места массового скопления людей", - добавил Айдын Алиев.