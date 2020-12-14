До скольки будут работать автобусы?

Во время военного положения в стране действовал комендантский час. Из-за этого было ограничено время работы общественного транспорта. Но как изменился график работы автобусов после отмены военного положения?

Как передает Day.Az, Qafqazinfo обратился с этим вопросом к руководителю пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маису Агаеву.

"Как вы знаете, помимо регулярных линий, автобусы также курсируют по экспресс-линиям. На маршрутах на 20% больше автобусов, чем обычно. То есть, в зависимости от потока пассажиров обычные линии работают до 23:30, а на экспресс-линиях - до 21:00, иногда до 21:30.

В наши дни, когда пассажирские перевозки осуществляются в основном автобусами, очень важно свободное передвижение автобусов. Имея это в виду, мы просим автомобилистов оставлять правую полосу для автобусов при приближении к карантинным постам", - отметил он.