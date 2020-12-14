Кибермошенники создают фейковые сайты от имени "Азерпочт"

Служба электронной безопасности министерства транспорта, связи и высоких технологий предупреждает о фейковых сайтах, открытых от имени ООО "Азерпочт", сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства.

Группа кибермошенников создает сайты, схожие с официальным сайтом ООО "Азерпочт", с целью заработать.

Их цель - граждане, которые что-то покупают на различных сайтах онлайн-продаж.

Кибермошенники, в качестве покупателей, пишут этим гражданам с фейковых номеров "WhatsApp", сообщая, что хотят что-то купить, и просят у продавца зайти на фейковый сайт "Азерпочт" и внести информацию о банковской карточке. Открыв такой линк, гражданин вносит информацию, после чего кибермошенники присваивают средства, находящиеся на балансе счета.

Служба электронной безопасности призывает граждан быть максимально внимательными в киберсреде, а чтобы не стать жертвами подобных случаев, не переходить на линки, указанные в сообщениях от незнакомых лиц, выполнять все операции, вводя вручную адрес официального сайта структуры, открыв новую страницу в браузере.

Граждане, которые, доверившись, предоставили банковскую информацию, должны проинформировать об этом свой банк, чтобы ограничить снятие средств со счета.

Также просьба к гражданам сообщать о таких случаях на сайт:

www.cert.az или электронный адрес reports@cert.az