В Азербайджане выявлено еще 3112 случаев заражения коронавирусом,

В Азербайджане выявлено еще 3112 случев заражения коронавирусом, 2923 человека вылечились, 44 человека скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

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