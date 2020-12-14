https://news.day.az/society/1298266.html В Азербайджане выявлено еще 3112 случаев заражения коронавирусом, 2923 человека вылечились - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 3112 случаев заражения коронавирусом, 2923 человека вылечились - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 3112 случев заражения коронавирусом, 2923 человека вылечились, 44 человека скончались.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
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