https://news.day.az/society/1298268.html Назначен новый директор Управления образования города Баку
Назначен новый директор Управления образования города Баку
В Министерстве образования произошли очередные кадровые перестановки.
Как сообщили Day.Az в Министерстве, соответствующим приказом министра образования Эмина Амруллаева, начальник Управления образования города Баку Рашад Тагиев назначен на должность начальника отдела Организации и управления общего образования Министерства образования.
Другим приказом министра Мехрибан Велиева назначена начальником Управления образования города Баку.
Отметим, Мехрибан Велиева занимала должность директора лицея имени академика Зарифы Алиевой при Министерстве образования.
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