https://news.day.az/society/1298276.html Первый день ужесточенного карантина в Баку - ФОТО
Первый день ужесточенного карантина в Баку - ФОТО
В Азербайджане с сегодняшнего дня вступили в силу строгие карантинные меры в связи с пандемией коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, по этой причине в столице Баку, а также других городах и районах страны установлены полицейские посты. Жителям некоторых городов и районов республики разрешается покинуть свои дома в течение трех часов на основании СМС-разрешения.
Представляем вашему вниманию фоторепортаж с улиц столицы в первый день ужесточенного карантинного режима:
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