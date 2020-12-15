В Баку произошел пожар

В Наримановском районе Баку в одноэтажном доме произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, сгорели воспламеняющиеся конструкции и предметы быта, а также 2 кв.м крыши дома.

Остальная часть дома и соседние здания были защищены от огня.

Пожар был потушен противопожарными подразделениями.