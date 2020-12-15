https://news.day.az/society/1298358.html В Баку произошел пожар
В Баку произошел пожар
В Наримановском районе Баку в одноэтажном доме произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, сгорели воспламеняющиеся конструкции и предметы быта, а также 2 кв.м крыши дома.
Остальная часть дома и соседние здания были защищены от огня.
Пожар был потушен противопожарными подразделениями.
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