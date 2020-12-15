В Азербайджане будут штрафовать за ношение тканевых масок? - ответ МВД
Тканевые маски, которые в последнее время стали все более широко использоваться для защиты от пандемии, вызывают ряд вопросов с точки зрения качества защиты.
Специалисты говорят, что людям следует быть осторожными, потому что условия, в которых изготавливаются такие маски, или защитные свойства материала, из которого они изготовлены, не подтверждены никаким сертификатом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, врач-инфекционист Хиджран Хидирова сказала, что самое главное при использовании тканевых масок - это их правильное ношение и срок хранения, потому что некоторые граждане целыми днями носят тканевые маски. Однако никакая маска не может использоваться долго.
Хиджран Хидирова добавила, что если гражданин моет и использует изготовленную им маску, то он должен соблюдать определенные правила дезинфекции.
Стоит отметить, что в соцсетях есть мнения, что тех, кто в дни ужесточенного карантинного режима будет носить тканевые маски, будут оштрафованы. Эти слухи вызвали беспокойство у населения.
Представитель МВД Нурлан Алиев заявил, что эти слухи безосновательны. Он сказал, что неиспользование медицинских масок или их ношение в не соответствии с необходимыми стандартами влечет ответственность в соответствии с законом.
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