TƏBİB о том, когда страны смогут получить вакцины от коронавируса

Массовое производство вакцин от COVİD-19 начнется в начале 2021 года, и страны смогут получить их с середины - конца следующего года.

Как передает Day.Az, об этом во вторник сказала Trend член Рабочей группы TƏBİB по инфекционным болезням Назрин Мустафаева.

По ее словам, пока продолжается процесс создания вакцины от коронавируса: "Уже есть 11 обнадеживающих вакцин, которые находятся на третьем этапе тестирования. По его окончании начнется их производство и передача странам".

Мустафаева отметила, что Азербайджан доставил в страну вакцины от гриппа: "Эта вакцинация осуществляется дополнительно, чтобы уберечь больных коронавирусом от заражения еще и гриппом. Тем самым уменьшается нагрузка на сферу здравоохранения. Учитывая фактор возраста, каждый, у кого есть хронические болезни, может обратиться в свою поликлинику и вакцинироваться".

Она добавила, что пока нет вакцины, люди должны правильно пользоваться защитными масками: "Люди прикасаются руками к внешней поверхности маски во время ее ношения, кладут ношеные маски в сумку, карман. Все это приводит к распространению инфекции".

Мустафаева отметила, что необходимо соблюдать гигиену рук и респираторную гигиену.