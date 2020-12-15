В Азербайджане меняется название еще одного села.

Вопрос о переименовании села Сагиян Шамахинского района в село Гюнешли обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, сообщает Day.Az.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят.