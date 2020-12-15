https://news.day.az/society/1298410.html В Баку за сутки против зараженных COVID-19 возбуждено 29 уголовных дел
В Баку за сутки против зараженных COVID-19 возбуждено 29 уголовных дел
За минувшие сутки в Баку сотрудники полиции выявили и задержали в общественных местах за нарушение режима самоизоляции 29 инфицированных коронавирусом, передает Day.Az.
Из общего числа задержанных 17 - мужчины.
В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела по статье 139 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) УК АР.
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