В Баку за сутки против зараженных COVID-19 возбуждено 29 уголовных дел

За минувшие сутки в Баку сотрудники полиции выявили и задержали в общественных местах за нарушение режима самоизоляции 29 инфицированных коронавирусом, передает Day.Az.

Из общего числа задержанных 17 - мужчины. 

В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела по статье 139 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) УК АР.